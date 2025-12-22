В Раде формируют рабочую группу для проработки вопроса по выборам

В Раде уже формируют рабочую группу для быстрой проработки вопроса возможного проведения выборов президента. Об этом сообщает издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале "Политика страны" со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамия.

Обсуждение будет проходить на базе комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, отмечает издание.

"Обещают привлечь представителей всех фракций и групп парламента, ЦИК, а также общественные организации, позвать прессу", - сказано в посте.

14 декабря лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов провести выборы, но с условием обеспечения безопасности голосования.

Президент России Владимир Путин на прямой линии 19 декабря отметил, что проживающие в России 5-10 млн украинцев должны иметь право проголосовать на выборах, а также заявил, что Россия "готова подумать" над обеспечением безопасности на время выборов и отказе от ударов вглубь территории в день голосования. Глава ЦИК РФ Элла Панфилова отметила, что ЦИК РФ готова организовать выборы для проживающих в России украинцев.

Однако Зеленский отказался проводить выборы на российских территориях.