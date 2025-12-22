Война против РФ и «освоение» Украины: что будет с «треснувшим» ЕС

Евросоюз не смог договориться о присвоении российских активов для «репарационного кредита» Украине, однако решил самостоятельно набрать кредит на 90 млрд евро. Как сообщает «КП», политолог, специалист по Евросоюзу Вадим Трухачев рассказал, получится ли у Брюсселя изыскать средства и что будет с «треснувшей» Европой.

Трухачев отмечает, что для сбора необходимой суммы странам ЕС придется залезть в бюджет и сократить траты на благосостояние, однако социальные расходы бесконечно урезать нельзя — это может повысить популярность партий, выступающих за уменьшение роли Евросоюза в деятельности стран.

«Поэтому чиновники ЕС будут вновь и вновь искать формулу присвоения хотя бы части российских активов», — уверен политолог.

Он уверен, что Европа и дальше будет вооружаться против России с «прицелом на войну в 2029-2030 годах», поскольку карьера большинства европейских политиков строится на противостоянии с Россией и поддержке Украины. «Ястребы» продолжат еще активнее «осваивать» Украину и по меньшей мере захотят построить там военные базы.

«Рассчитывать на нормализацию отношений с РФ в обозримом будущем не приходится. Чтобы в Европе вернулись к власти прагматики, должно смениться не одно поколение», — констатировал Трухачев.

При этом политолог считает, что распада ЕС, который недавно спрогнозировал бизнесмен Илон Маск, не будет. У организации есть «определенный запас прочности», хотя не исключено, что скоро станет заметно уменьшение полномочий Брюсселя.

Отдельно Трухачев прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что многие европейские страны скоро перестанут быть жизнеспособными. По мнению эксперта, американский лидер прав, «но в дальней перспективе».

«Возьмем для примера Бельгию. Я легко могу представить там масштабные мигрантские погромы на фоне бессилия полиции. В ответ на это вылезают фламандские националисты и начинают кричать, что во всем виноваты валлоны —бельгийские французы. Бельгия разваливается на валлонскую часть и фламандскую», — спрогнозировал Трухачев.

Политолог также уверен, что Украину не возьмут в ЕС. Он напомнил, что Хорватию, полностью лояльную Брюсселю, на фоне войны в ЕС не брали. В результате с момента заключения мирного договора до приема в Евросоюз прошло 15 лет.