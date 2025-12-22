Помощников Трампа заподозрили в конфликте интересов при продаже чипов ОАЭ

Государственный департамент США проводит проверку в отношении двух ключевых советников президента Дональда Трампа на предмет их возможных этических нарушений, связанных с криптовалютными интересами в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сообщает издание Semafor.

Расследование касается роли помощника по национальной безопасности Стива Уиткоффа и руководителя президентской кампании Дэвида Сакса в принятии решения о разрешении на экспорт в ОАЭ передовых американских полупроводников. Сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Элисса Слоткин направили официальный запрос о проверке, выразив обеспокоенность финансовыми связями обоих чиновников с эмиратским криптовалютным сектором.

По данным издания, генеральный инспектор Госдепартамента уже подтвердил, что ведомство рассматривает запрос законодателей. Это означает, что официальная административная проверка начата. Сенаторы потребовали полного расследования, поскольку полученная информация может повлиять на разработку законов об этике в криптосфере.

«Общественность заслуживает того, чтобы знать о мотивах высокопоставленных чиновников», — заявила Слоткин, призвав к гласности результатов.

Представители Белого дома ранее заявляли, что все действия Уиткоффа и Сакса соответствовали этическим нормам. Официальные комментарии от затронутых чиновников и представителя Госдепартамента на момент публикации не поступили.