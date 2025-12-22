Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Испании обсуждают российский «танк-одуванчик»

Беспилотники стали главным оружием в украинском конфликте, пишет испанское издание 20 Minutos. Защита от дронов так же важна, как и их запуск. Именно эту задачу выполняет «одуванчик» -новый защитный «костюм» для российских танков, подчеркивается в статье. На передовой «танков-одуванчиков» пока не видели, но некоторые эксперты ожидают, что российские войска вскоре испытают новую систему в боевых условиях, подчеркивает 20 Minutos.

Речь идет о патенте российской компании - системе защиты от дронов с FPV-экраном, из-за которой танки напоминают гигантские одуванчики. Разработанная в России система защиты состоит из десятков разветвленных металлических стержней, прикрепленных к танку для уничтожения вражеских FPV-дронов до того, как они достигнут корпуса машины. Стержни изготовлены из гибкого материала и соединены между собой в разветвленную систему съемными соединительными элементами.

«Смена ролей: как медлительная Франция застала врасплох напористый Берлин»

Канцлер Германии Фридрих Мерц предпринимал последнюю попытку убедить лидеров ЕС выдать Киеву кредит под замороженные российские активы, когда понял, что ему не хватает важнейшего союзника - президента Франции Эммануэля Макрона, пишет Financial Times. В течение нескольких недель перед саммитом ЕС Макрон не выступал против немецкого предложения публично. Но по мере того как все больше стран, включая Италию, вставали на сторону Бельгии, где находится основная часть активов РФ, Макрон присоединился к противникам плана Мерца, «тем самым похоронив эту идею».

Макрон предал Мерца, и французский президент знает, что за это придется заплатить, заявил FT высокопоставленный дипломат ЕС, знакомый с ходом переговоров. По его мнению, Макрон настолько слаб, что у него не было другого выбора, кроме как сдаться под напором премьера Италии Джорджи Мелони. Разногласия подчеркивают новую динамику в отношениях двух крупнейших держав Европы: инициативной Германии и медлительной Франции. После прихода к власти Мерца Берлин стал напористым, что позволило выделить до триллиона евро на оборонные и инфраструктурные проекты на следующее десятилетие, но Париж оказался скован высоким госдолгом и политической нестабильностью во второй половине последнего президентского срока Макрона. Тем временем ультраправая партия «Альтернатива для Германии» яростно критикует последние внешнеполитические решения Мерца. Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель заявила, что немецким налогоплательщикам «снова придется оплачивать чужие счета».

«Шпионаж и саботаж»: взрывоопасный закон о разведке Германии

Новый глава Федеральной разведывательной службы (BND) Германии Мартин Йегер рассмеялся, когда один из депутатов задал ему вопрос о новом направлении развития его ведомства, пишет Tagesschau. Неужели у BND скоро появится «департамент 000 с лицензией на убийство»? Йегер пошутил, что фильмы о Джеймсе Бонде помогли его британским коллегам в привлечении новых сотрудников. Самого Йегера больше интересуют «результаты, чем процессы». Он заверил, что в BND не планируют «играть в Бондиану». Однако BND действительно может вскоре получить право действовать «в стиле Джеймса Бонда»: это следует из нового законопроекта о разведке. До настоящего времени BND имела право только собирать и анализировать информацию.

В будущем немецким разведчикам разрешат проводить операции - «осуществлять активные меры» по защите страны. Например, диверсии для ослабления противника или кибероперации для вывода из строя систем вооружения. Предполагается, что BND сможет проводить такие операции, если Совет нацбезопасности объявит особую ситуацию в области безопасности. BND также разрешат защищаться от подозрительных дронов, используя «надлежащие средства». Для установки шпионского программного обеспечения на компьютеры разведке разрешат тайно проникать в дома. Шпионам BND также позволят устанавливать устройства слежения на технику или системы вооружения противника. По версии Tagesschau, это может касаться ракетных технологий или центрифуг, предназначенных для поставки в Иран.

«Британия вооружает Украину против роев дронов»

К 2025 году Великобритания поставила Украине более тысячи зенитных ракет и более 250 тысяч зенитных снарядов, пишет The National Interest. Последний пакет военной помощи Лондона на 600 миллионов фунтов стерлингов призван помочь украинским военным защититься от ракетных комплексов и беспилотников-камикадзе. В числе прочих систем вооружения этот пакет включает зенитные ракетные комплексы Raven и Gravehawk. Система Raven обеспечивает мобильные возможности ПВО ближнего радиуса действия. Она сочетает в себе тактическую машину Supacat HMT600 с усовершенствованными ракетами класса «воздух-воздух» малой дальности.

При разработке Raven британские военные использовали устаревшие боеприпасы ASRAAM. Система ПВО Gravehawk была разработана в рамках партнерства с Данией. Эта система размером с грузовой контейнер использует ракеты класса «воздух-воздух» для перехвата по схеме «земля-воздух». Gravehawk создавалась с учетом имеющихся на Украине запасов советских и российских ракет малой дальности класса «воздух-воздух», включая Р-73 и АА-11. В дополнение к системам ПВО Raven и Gravehawk в 2026 году Лондон передаст Киеву более 20 дистанционно управляемых турелей для борьбы с беспилотниками. Эти устройства были разработаны Эстонией.

«Пока конфликт затягивается, проигрывает не Россия, а Запад»

Российская армия продолжает продвигаться в Донбассе. Сохраняя самодисциплину, ВС РФ не обращают внимания на политические события и остаются сосредоточенными на целях, поставленных президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года, пишет турецкая dikGAZETE. С другой стороны, руководство Киева становится всё слабее, что также ослабляет ВСУ.

По версии dikGAZETE, украинский народ смирился с тем, что конфликт представляет собой противостояние между Западом и Россией. Запад, стремясь ослабить Россию, не предполагал, что неограниченная поддержка Киева для затягивания конфликта на самом деле обернется против него. Граждане европейских стран начали критиковать политику своих правительств в отношении Украины, заявляя, что оказываемая поддержка не принесет результатов. Украинцы чувствуют себя обманутыми и считают, что власти наживаются на западном финансировании. Западные страны теряют свой престиж с каждым днем, они не в состоянии разработать новую политику, заключил автор статьи.