«Это был шок»: почему Макрон хочет возобновить звонки Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейских лидеров возобновить контакты с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщает aif.ru, политолог Павел Данилин оценил жест французского политика и раскрыл его истинные мотивы.

«Клоун из цирка»

Эксперт отметил, что до определенного момента диалог между президентами России и Франции строился «довольно плотно и тесно». Все изменилось в 2022 году, когда Макрон повел себя как «клоун из цирка».

«Мало того, что он позвал на разговор с Путиным журналистов, дал им этот разговор записать и при этом во время разговора вел себя не корректно и позволил позже это все опубликовать. Это был шок. Даже по демократическим меркам подобное невозможно», — заявил политолог.

Поступок был воспринят в Москве как враждебный и демонстративно неуважительный акт. Данилин констатирует, что после этого Франция под руководством Макрона превратилась в «последовательного врага России», а о каком-либо доверительном общении на высшем уровне речи больше не шло.

Украина — не главное

Политолог уверен, что за столь радикальной сменой курса стоят глубокие мотивы, причем украинский кризис далеко не главная причина.

«Франции, я думаю, совершенно плевать, что там происходит с Украиной. Но Франции не плевать, что происходит в Африке, где Китай и Россия продвигают свои позиции, а позиции Франции, Германии, Великобритании там же скукоживаются», — заметил Данилин.

По его словам, именно стремительная потеря влияния в бывших колониях вызывает настоящее негодование у французской элиты. Российская политика суверенизации международных отношений, военно-техническое сотрудничество с рядом африканских государств и дипломатическая активность бьют и по стратегическим интересам Парижа, и по его самолюбию.

Политолог также обратил внимание и на психологический аспект отношений двух лидеров. По мнению Данилина, Макрон является «очень самолюбивым человеком» — для него болезненно выглядеть слабее на фоне Путина. Схожий комплекс испытывал и бывший президент США Барак Обама.

«И это совсем не шутки. Потому что еще 15 лет назад, Путин последовательно начал опережать тогда еще президента США Барака Обаму, которому, между прочим, присудили Нобелевскую премию мира. А Путин все равно впереди... Обаму тогда это жутко триггерило, особенно когда Путин снова занял пост президента России. И с Макроном примерно такая же история», — рассказал Данилин.

Он отметил, что сейчас Макрон пытается вернуть Франции роль ключевого переговорщика между Москвой и Западом. Сложности при возобновлении контактов могут возникнуть из-за нежелания Парижа признавать новые политические реалии, личная обида и стремление бороться с растущим российским влиянием.