Вэнс не уверен, что Россия и Украина придут к мирному соглашению

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не уверен, что Украина и Россия в ближайшее время придут к мирному соглашению, которое позволит урегулировать военный конфликт. Об этом он рассказал в интервью UnHer.

"Я думаю, что мы добились прогресса, но, сидя здесь сегодня, я бы не стал с уверенностью утверждать, что мы придем к мирному разрешению конфликта. Я думаю, есть большая вероятность, что это произойдет, но существует и серьезная вероятность, что этого не случится", — подчеркнул он.

При этом Вэнс отметил, что Россия и Украина в последние несколько месяцев "добросовестно" ведут переговоры. И в ближайшее время США будет продолжать пытаться разрешить кризис мирным путем.

"Мы постараемся решить этот вопрос и продолжим попытки переговоров", — заверил он.

Вице-президент добавил, что сейчас главным неразрешенным вопросом сейчас является выход ВСУ из Донбасса. При этом в частном порядке представители Киева признают, что в конечном итоге потеряют этот регион. Также на переговорах обсуждается контроль над Запорожской АЭС, положение этнических русских на Украине и украинцев в России, а также восстановление Украины.

20 и 21 декабря в Майами прошли российско-американские переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал их продуктивными и отметил, что Россия стремится достичь мира на Украине.