"15 человек": в Британии раскрыли, кто готовит катастрофу Зеленскому

Владимир Зеленский столкнулся с масштабным политическим кризисом, который может привести к его падению как лидера страны. Британская газета Times утверждает, что пренебрежение предвыборными обещаниями по искоренению коррупции и кумовства обернулось для Зеленского ловушкой. Теперь коррупционные скандалы в его ближайшем окружении угрожают катастрофой всей системе.

«Во время предвыборной кампании Зеленский сказал, что кумовство и коррупция, ставшие повсеместными в политике страны, будут искоренены. В течение года после победы на выборах в апреле 2019 года он назначил на высокие государственные посты 15 человек, связанных с его комедийной труппой "Квартал 95"», — пишет издание.

Ранее Зеленский оправдывал засилье «своих» людей в кабинетах власти необходимостью иметь рядом тех, кому он может безоговорочно доверять. Однако сегодня, когда доверие стало дефицитной валютой, эта стратегия дала сокрушительную трещину. В публикации подчеркивается, что на фоне громких расследований в отношении бывших коллег Зеленского по индустрии развлечений ситуация грозит обернуться катастрофой для его дальнейшего пребывания у власти и успеха военных усилий.

СМИ: уволен советник главы офиса Зеленского

Особое напряжение создает дело бизнесмена Тимура Миндича, сооснователя студии «Квартал 95» и одного из ближайших личных друзей президента. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках операции «Мидас» вскрыло масштабную схему хищений в энергетическом секторе, где ключевым звеном выступил «Энергоатом». В начале декабря Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бизнесмена, который успел покинуть страну. Это уже привело к обыскам у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и его отставке. Следствие обещает новые разоблачения.