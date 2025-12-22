Иран не станет разрывать отношения с Россией, которые носят дружеский характер, по требованию европейских стран, поведение которых явно деструктивно в отношении урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"Ожидать, что каждая страна, которая поддерживает отношения с Россией и установила с ней дружественные связи, разорвет эти отношения из-за требований Европы, совершенно нелогично", - подчеркнул он во время пресс-конференции.

По словам Багаи, европейские страны должны обратить внимание на свое поведение и проанализировать, почему вообще возник конфликт на Украине.

"Прежде чем критиковать других, они должны отвечать за свои действия и прекратить обвинять других, так как такой подход не помогает решению проблемы", - отметил иранский дипломат.

15 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия изначально предупреждала Европу о причинах и возможных последствиях конфликта на Украине, но Запад предпочел пропустить все мимо ушей.