Китай шокирован заявлениями высокопоставленного японского чиновника о ядерном оружии. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

По данным агентства Kyodo, неназванный чиновник, отвечающий за вопросы национальной безопасности в канцелярии премьер-министра Японии Санаэ Такаити, считает, что Токио нужно ядерное оружие.

«Если Япония осмелится бросить вызов международным нормам, бросить вызов международному правосудию и проверить пределы возможностей международного сообщества, мы не будем относиться к этому легкомысленно», — сказал представитель МИД КНР.

Линь Цзянь добавил, что Китай решительно выступает против опасных тенденций в вопросе ядерного оружия в Японии.

В Японии заговорили о возможности получить ядерное оружие

В конце октября премьер-министр Санаэ Такаити, выступая в парламенте с программной речью после вступления в должность, уклончиво ответила на приверженность трем неядерным принципам политики Японии. Она заявила, что пока не время говорить о конкретных формулировках будущей оборонной стратегии.