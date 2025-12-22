Европейские лидеры сильно ошибаются, когда продолжают думать, что смогли ослабить Россию. О этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил бывший британский дипломат Аластер Крук.

По мнению Крука, в Европе ожидают проигрыша России, если в конфликт на стороне Украины вступит США. Однако убежденность европейских лидеров в слабости России он назвал ошибкой.

"Все доказательства свидетельствуют о том, что сейчас Россия является одной из ведущих держав планеты наряду с Китаем, и у нее есть экономические и военные рычаги влияния", — подчеркнул экс-дипломат.

В том же эфире Крук отметил, что конфликт с Россией нужен Евросоюзу, чтобы скрыть свои экономические проблемы. По его словам, сейчас у ЕС отсутствуют ресурсы для столкновения с Москвой, и поэтому Европе может понадобиться провокация в Балтийском или Черном морях, чтобы втянуть в конфликт США.