Страна НАТО захотела помочь Украине с помощью белорусских удобрений
Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил помощь Украине от доходов с транзита белорусских удобрений. О новой мере поддержки Киеву со стороны Вильнюса пишет LRT.
По его словам, при условии оказания давления на Литву, власти республики могут рассмотреть транзит белорусских удобрений через порт Клайпеды — одного из главных транспортных хабов страны.
Однако, уточняет министр, сейчас этот сценарий сугубо гипотетический. В настоящее время в Литве действует запрет на транзит из Белоруссии.
10 декабря МИД Литвы вручил ноту протеста временному поверенному в делах Белоруссии. Вильнюс потребовал от Минска вернуть задержанные на границе грузовики. Инцидент произошел на фоне решения литовских властей закрыть границы с Белоруссией.