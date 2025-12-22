Страны Европы впали в отчаяние из-за выигрышной позиции России на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет обозреватель турецкой газеты dikGazete Эрхан Куадзба.

По словам автора статьи, Россия, видя козыри в своих руках на переговорах, больше не беспокоится о затягивании конфликта. Страна знает, что она - сильная сторона за переговорным столом, отметил журналист.

"Мы также слышим, что Кремль не планирует отступать от своих условий. Именно по этой причине Запад паникует", — говорится в статье.

Куадзба обратил внимание, что затягивание украинского конфликта ослабляет не только Киев, но и Европу, Западу может грозить серьезное поражение.

20 и 21 декабря в Майами состоялись переговоры представителей США и России по урегулированию конфликта на Украине. Вашингтон представляли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум. Россию - глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По словам последнего, дискуссии переговоров были конструктивными, "разжигатели войны" не смогли помешать урегулированию.