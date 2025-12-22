Пилот заметил в нескольких метрах от себя НЛО в виде «серебряного контейнера»

Пилот одномоторного самолета заметил в нескольких метрах от себя НЛО в виде «серебряного контейнера». Об этом сообщило издание The New York Post.

По данным источника, инцидент произошел 27 октября в небе над Род-Айлендом в США. Капитан шестиместного воздушного судна Piper PA-32RT-300T Turbo Lance II сообщил диспетчерам, что столкнулся с «удивительным» объектом, зависшем на высоте 3,5 тысячи футов (более тысячи метров).

«Кажется, он стоит неподвижно», — отчитался он.

На вопрос, может ли объект быть дроном или воздушным шаром, пилот ответил, что тот парил в воздухе и не был к чему-то прикреплен. «Жутко! Удачи с инопланетянами», — ответили сотрудники УВД.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) не комментировало ситуацию.

Ранее самолет прервал посадку в Литве из-за неопознанного летающего объекта. Аэропорт принял решение закрыть воздушное пространство для приема лайнеров.