СМИ сообщили о разладе между западными странами

Попытки Великобритании "наладить отношения" с США, Францией и некоторыми другими странами ЕС "терпят неудачу". Об этом написал журналист Мартин Айвенс в статье для Bloomberg.

По словам журналиста премьер-министр Великобритании Кир Стармер "предполагает, что у Великобритании есть два разумных партнера по переговорам", но "это не так".

"По безжалостным, прагматичным и зачастую безуспешным меркам Трампа, британская дипломатия кажется несколько нуждающейся в поддержке. По французским меркам, Великобритании не хватает стратегической направленности", — отметил он.

По словам журналиста, Стармер "изо всех сил пытается удержать ненавидящего ЕС президента США в НАТО, надеясь предотвратить предательство Украины и одновременно рассчитывая на заключение торговых соглашений с Вашингтоном". Также британский премьер пытается добиться тесного сотрудничества с Францией и Европой в целом, однако пока Лондону это не удается.

"Если бы лидеры ЕС и президент Франции Эммануэль Макрон были рациональны, они бы поняли, что угроза со стороны России требует тесного сотрудничества с обладающей ядерным оружием Великобританией. К сожалению, им это не под силу", — считает Айвенс.

В итоге Трамп и Макрон в отношениях с Великобритании "оказываются в похожей ситуации", и оба они "запугивают" Лондон, подчеркнул Айвенс. При этом журналист добавил, что Германия "более благосклонна к Великобритания, чем Франция".

21 декабря британское издание Financial Times (FT) написало, что Макрон предал канцлера Германии Фридриха Мерца и между странами возобновились "фундаментальные разногласия" после того, как Париж занял сторону противников использования замороженных российских активов для помощи Украины.