Швеция отпустила задержанный российский контейнеровоз

Швеция отпустила задержанный ранее российский контейнеровоз Adler после завершения проверки. Об этом сообщает SVT.

Уточняется, что шведская прокуратура приняла решение не начинать предварительное расследование по подозрению в нарушении санкций в отношении Adler. Пресс-секретарь таможенной службы Швеции Мартин Хеглунд заявил, что кораблю разрешили покинуть территориальные воды Швеции.

Он отметил, что пока не ясно, когда судно отправится в путь, поскольку, если у него не будет запчастей для ремонта, это может занять некоторое время.

Ранее судно Adler, стоявшее на якоре у города Хеганес, было задержано в ночь на воскресенье, 21 декабря, для досмотра шведской таможней и береговой охраной. Швеция остановила судно из-за его нахождения под санкциями.