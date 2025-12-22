Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема задался вопросом, примет ли «коалиция желающих» президента Франции Эммануэля Макрона после его выступления за возобновление диалога европейских стран с президентом России Владимиром Путиным.

«Коалиция желающих снова примет Макрона после этого? Интересное развитие событий», — написал он в соцсети X.

Ранее французский лидер отметил важность поиска формата для переговоров европейских стран с президентом России, который устроил бы все стороны.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Путин готов вести диалог с Макроном. Он также отметил, что возможная беседа должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.

В Le Monde между тем писали, что Париж приветствует готовность российского лидера к переговорам с президентом Франции. Также сообщалось, что Елисейский дворец решит в ближайшие дни, на каких условиях это может быть сделано.