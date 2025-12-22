Российский флаг над Киевом: раскрыты детали операции

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов заявил, что за запуском дрона с российским флагом в Киеве может стоять «инициативная группа» или «технически подкованный одиночка». Об этом пишут «Аргументы и факты».

Видеозапись полета квадрокоптера с российским флагом над Киевом появилась в соцсетях 20 декабря. Первоначально в городской полиции назвали видео фейком, но затем подтвердили, что «неидентифицированный дрон» действительно совершил полет.

«Однозначно можно сказать, что это внутренние какие-то организации или отдельные лица, которые могли организовать такой акт», - так это прокомментировал Попов.

По его мнению, это демонстрирует «ростки сознания и осознания положения дел». По версии генерала, управляли дроном не по одному каналу связи.