Лидеры европейских стран «проявляют слабость» и склонны к тому, чтобы затягивать процесс принятия решений. Об этом в интервью газете Politico заявил президент Румынии Никушор Дан.

Он обратил внимание, что государствам — членам Европейского союза (ЕС) «потребовались месяцы споров» на согласование вопроса по финансированию Украины. Тем не менее решение было принято, а это свидетельствует о работоспособности ЕС. Но, по мнению румынского лидера, дебаты на саммитах Евросоюза «длятся слишком долго».

«Европа может чересчур медленно принимать решения», — подчеркнул он.

22 декабря издание The European Conservative сообщило, что провал плана по конфискации российских активов для финансирования Украины стал унизительным изменением курса для Европейской комиссии и ее главы Урсулы фон дер Ляйен. Как отметили журналисты, стиль руководства фон дер Ляйен является высокомерным и нетерпимым к мнению других. Он плохо сочетается с политикой ЕС, поскольку региональное содружество все еще пытается принимать решения на основе имеющихся договоров и принципа единогласия.

На прошлой неделе лидеры Евросоюза достигли соглашения о выделении Украине до €90 млрд на период 2026–2027 годов из общего бюджета регионального содружества. Финансирование Киева планируют оформить в качестве беспроцентного кредита. При этом идею оказания помощи Украине за счет замороженных активов РФ в итоговое решение не внесли.