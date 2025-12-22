Что произошло в мире 22 декабря: катастрофа Boeing 727 и цунами в Зондском проливе

22 декабря в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — катастрофа Boeing 727 и цунами в Зондском проливе. Подробности — в материале «Рамблера».

Катастрофа Boeing 727

22 декабря 1992 года пассажирский самолет Boeing 727-2L5 авиакомпании Libyan Arab Airlines потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Триполи. На высоте около километра он столкнулся с истребителем МиГ-23, что привело к трагедии. В результате катастрофы погибли все 157 человек, находившиеся на борту.

Цунами в Зондском проливе

22 декабря 2018 года в Зондском проливе произошло разрушительное цунами. По предварительным данным, оно было вызвано извержением вулкана Анак-Кракатау. В результате катастрофы на побережьях Явы и Суматры погибло не менее 222 человек, а более 800 получили ранения.

Бортеневская битва

22 декабря 1317 года произошла Бортеневская битва, где тверской князь Михаил Ярославич победил объединенное войско московского князя Юрия Даниловича и темника Золотой Орды Кавгадыя. В плен попали жена Юрия, сестра ордынского хана Узбека Кончака, и его брат Борис. В Орде Михаила обвинили, и в 1318 году он был казнен после ханского суда. Михаил предпочел добровольно пойти на смерть, чтобы спасти своих подданных.

Штурм Измаила

22 декабря 1790 года войска под предводительством Суворова взяли штурмом турецкую крепость Измаил, потеряв 1879 убитыми и 2703 ранеными. Турки понесли значительные потери: 26 тысяч убитых и 9 тысяч плененных. В ходе сражения были захвачены все орудия, 400 знамен и большие запасы. Эта победа привела к заключению Ясского мира, по которому Крым окончательно отошел к России, а граница была установлена по Днестру. Российская империя также получила Северное Причерноморье, простирающееся от Днестра до Кубани. В честь этой победы был создан гимн «Гром победы, раздавайся!», который неофициально считался гимном Российской империи до 1816 года.

Приземление первой ступени ракеты Falcon 9

22 декабря 2015 года SpaceX впервые успешно приземлила первую ступень ракеты Falcon 9. Запуск с 11 спутниками OG2 состоялся 21 декабря с космодрома Канаверал (Флорида). Первая ступень приземлилась на базе ВВС США в 10 км от старта. Илон Маск назвал это революцией, отметив уникальность ракеты.

Приостановка работы правительства США

Временная остановка работы правительства США началась 22 декабря 2018 года и продлилась 35 дней. Это был самый долгий период остановки в истории страны, хотя она касалась только 25% всех операций федерального правительства. Ситуация возникла из-за того, что Конгресс и президент Дональд Трамп не смогли прийти к соглашению о финансировании на 2019 год. Главная причина — разногласия по поводу строительства стены на границе с Мексикой.