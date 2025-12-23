На Западе рассказали о рухнувших иллюзиях лидеров ЕС в отношении Трампа

Первый год президентства Дональда Трампа развеял у европейских лидеров последние иллюзии о возможности влиять на политику американского лидера.

Как отмечают аналитики, теперь в Европе осознали, что главой Белого дома нельзя ни управлять, ни контролировать его, пишет Politico.

«Европейцы не могут позволить себе разорвать связи, потому что они все еще слишком зависимы, особенно в вопросах безопасности и участия американских военных в защите Европы», — заявила старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Яна Пульерин.

В то же время в Белом доме подчеркивают конструктивный характер диалога. Пресс-секретарь Анна Келли заявила, что у Трампа «прекрасные отношения» со многими европейскими лидерами, но он всегда готов говорить «горькую правду». Она отметила, что политика открытых границ привела к росту преступности и проблемам с ассимиляцией мигрантов, что вызывает беспокойство как у администрации США, так и у самих европейцев.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп в тайне был против усилий Европейского союза по финансированию Украины. Европейские страны, в тоже время, настаивали на более надежных гарантиях безопасности, которые обеспечили бы выживание Украины в долгосрочной перспективе.