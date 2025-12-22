В Конгрессе США призвали «кардинально изменить правила игры» на Украине
США должны передать Украине крылатые ракеты Tomahawk, если Россия не согласится на условия мирного соглашения. С таким призывом выступил сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает The New York Post (NYP).
В ходе своего интервью политик призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на Москву «в случае отказа от нынешних мирных переговоров».
Кроме того, Грэм выразил надежду, что Трамп подпишет законопроект, направленный на ужесточение антироссийских санкций.
Трамп договорится с РФ, игнорируя требования Зеленского и ЕС
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия по-прежнему в полной мере привержена достижению мира на Украине. Он также оценил переговоры в Майами как «продуктивные и конструктивные».