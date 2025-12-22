США должны передать Украине крылатые ракеты Tomahawk, если Россия не согласится на условия мирного соглашения. С таким призывом выступил сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает The New York Post (NYP).

© Lenta.ru

В ходе своего интервью политик призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на Москву «в случае отказа от нынешних мирных переговоров».

«Самое главное, конфискуйте суда, перевозящие российскую нефть, как это делается в Венесуэле. Если Россия откажется, нам нужно кардинально изменить правила игры, в том числе передать Украине ракеты Tomahawk. Я пойду ва-банк, если Россия скажет "нет"», — заявил сенатор.

Кроме того, Грэм выразил надежду, что Трамп подпишет законопроект, направленный на ужесточение антироссийских санкций.

Трамп договорится с РФ, игнорируя требования Зеленского и ЕС

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия по-прежнему в полной мере привержена достижению мира на Украине. Он также оценил переговоры в Майами как «продуктивные и конструктивные».