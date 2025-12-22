Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Сумской области ВС РФ сорвали попытку выдвижения спецроты ВСУ

В селе Андреевка в Сумской области российские силы успешно пресекли попытку продвижения боевой группы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе операции был уничтожен немецкий танк Leopard-2. Из-за этого украинские подразделения понесли существенные потери при неудачном наступлении на этом направлении.

Дмитриев завершил двухдневные переговоры с США по Украине в Майами

Специальный представитель президента РФ, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев завершил двухдневные переговоры с США по вопросу украинского урегулирования в Майами. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи, которая проходила 20 и 21 декабря, американскую сторону представляли спецпредставитель США Стивен Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.

После окончания переговоров Дмитриев вылетел из Майами.

Трамп сделает заявление с министром обороны Хегсетом

Дональд Трамп выступит с совместным заявлением с министром обороны Питом Хегсетом и министром ВМС Джоном Феланом в штате Флорида в ночь на 23 декабря по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС, исходя из рабочего графика Белого дома.

Встреча пройдёт в 00:30 по Москве (16:30 по Восточному времени США) и, как ожидается, будет посвящена важным вопросам национальной безопасности.

Мероприятие состоится в поместье Трампа «Мар-а-Лаго».

В Одессе поврежден объект критической инфраструктуры

В результате повреждений на объекте критической инфраструктуры в Одессе произошли отключения электроэнергии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы городской военной администрации Сергея Лысака, часть района временно осталась без электроснабжения.

Ранее "Зеркало недели" подтверждало, что после взрывов в области наблюдаются перебои с электроэнергией в регионе.

В Румынии создают логистический хаб для поставок Украине

В Румынии планируют открыть второй по величине центр координации и транзита военной техники для Украины в январе 2026 года, сообщает ТАСС.

Новая база обеспечит резервный поток вооружений и укрепит логистическую устойчивость восточного фланга НАТО. Центр будет находиться под прямым командованием альянса и заниматься обработкой запросов на артиллерию, ПВО и радиоэлектронную борьбу, разгружая существующий в польском Жешуве хаб.

В рамках инициативы по ускоренной милитаризации Европы Румыния вместе с США начала производство беспилотных летательных аппаратов, а также получила значительные финансовые ресурсы из программы SAFE для укрепления обороноспособности.