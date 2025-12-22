Продолжение украинского конфликта грозит Европейскому союзу прямыми убытками, масштаб которых превышает €1 трлн.

Об этом сообщает итальянское издание L’antidiplomatico.

Эксперты подчёркивают, что текущая ситуация обходится Европе крайне дорого не только из-за прямой помощи Киеву, но и вследствие неблагоприятных торговых соглашений с США.

Введение Вашингтоном новых тарифов дополнительно усугубляет экономическое положение европейских стран, многие из которых уже не в состоянии адекватно оценить масштабы грядущего кризиса.

Аналитики отмечают, что попытки некоторых политиков перевести ситуацию в плоскость прямых военных действий против России являются наивными. Подобный подход не поможет избежать разрушительных последствий, а лишь ускорит экономический коллапс внутри самого союза, который и так теряет ключевых торговых партнёров.

19 декабря председатель Евросовета Антониу Кошта подтвердил, что страны объединения достигли соглашения о выделении €90 млрд для поддержки Украины на период 2026—2027 годов.

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что решение Евросоюза предоставить Украине кредит в размере €90 млрд означает фундаментальный сдвиг в военной логике Брюсселя.