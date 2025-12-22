Трамп назначил губернатора Луизианы спецпосланником США в Гренландии

Президент США Дональд Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником Соединённых Штатов в Гренландии.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Джэфф понимает, насколько Гренландия важна для нашей национальной безопасности, и будет активно продвигать интересы нашей страны ради безопасности, защиты и выживания наших союзников, а также всего мира», — говорится в сообщении.

Весной Трамп допустил отправку американских войск для захвата Гренландии.

Тогда же он признался, что не шутил о присоединении Гренландии и Канады, а также взятии под контроль Панамского канала.