Власти Австралии проведут проверку работы разведки и полиции

После происшедшего в Сиднее террористического акта в Австралии будет проведена правительственная проверка деятельности федеральных правоохранительных и разведывательных служб. Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Албаниз.

В ходе нее департамент премьер-министра и правительства изучит, обладают ли федеральные правоохранительные и разведывательные службы необходимыми полномочиями, структурами, процессами и механизмами обмена информацией для обеспечения безопасности граждан. Албаниз подчеркнул, что совершенный под влиянием "Исламского государства" теракт подтвердил быстро меняющуюся обстановку в сфере безопасности в Австралии.

Поэтому силовые структуры должны быть наилучшим образом готовы к отражению угроз. Возглавит проверку бывший шеф Австралийской службы безопасности и разведки Деннис Ричардсон. Результаты проверки должны быть представлены кабинету министров к концу апреля следующего года и затем будут опубликованы. 20 декабря стало известно, что власти Австралии объявили о крупнейшем за 29 лет выкупе оружия у населения.