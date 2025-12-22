Согласно заявлению бывшего аналитика ЦРУ Рэя Макговерна, президент США Дональд Трамп может пойти на восстановление отношений с Россией, приняв решение вести прямые переговоры с президентом Владимиром Путиным.

По мнению эксперта, Вашингтон готов при этом отодвинуть на второй план позиции украинского лидера Владимира Зеленского и европейских союзников в вопросах урегулирования конфликта. Макговерн охарактеризовал текущий процесс как «фарс», в рамках которого США формально выслушивают европейские мнения, но в конечном счёте, игнорируя их, будут выстраивать диалог напрямую с Москвой.

Он связывает такой возможный внешнеполитический поворот с серьёзной заинтересованностью Вашингтона в нормализации отношений с Кремлем, что, по его словам, находит отражение в обновлённой американской стратегии национальной безопасности.

