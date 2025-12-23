В команду Уиткоффа для переговоров по Украине вошел новый человек

Комиссар Федеральной службы закупок США Джош Грюнбаум стал частью команды переговорщиков от Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине вместе со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером, пишет РИА Новости.

«Могу подтвердить, что нахожусь в команде со Стивом и Джаредом», — сообщил Грюнбаум агентству, отказавшись комментировать ход переговоров.

Ранее Уиткофф рассказал, что Грюнбаум участвовал во встречах в Майами со спецпредставителем Президента РФ Кириллом Дмитриевым 20-22 декабря, и назвал Грюнбаума сотрудником Белого дома.

Грюнбаум обладает значительным опытом в области сделок по слияниям и поглощениям. Ранее он участвовал в переговорах по украинскому урегулированию со стороны США, но в качестве представителя Вашингтона на встречах с Москвой его имя не упоминалось.

Трамп оценил переговоры по украинскому конфликту

Джош Грюнбаум стал комиссаром Федеральной службы закупок и старшим советником Белого дома в январе 2025 года, после начала президентства Дональда Трампа. Раньше он возглавлял KKR & Co — одну из крупнейших мировых инвестиционных компаний. Его опыт включал сложные сделки по слиянию и приобретению, управление реструктуризацией, корпоративное управление и инвестиционную стратегию.

В американской администрации его считают экспертом в сложных реструктуризациях, сделках по слияниям и поглощениям, корпоративных трансформациях и инвестициях. У Грюнбаума есть юридическое образование Нью-Йоркского университета.