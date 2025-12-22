Курильские острова уже много лет являются предметом территориального спора между Москвой и Токио. С момента окончания Второй мировой войны японское правительство пытается оспорить ее итоги и добиться от России возвращения этих земель. По словам китайских журналистов, к настоящему моменту ситуация такова, что Япония лишилась фактически всех шансов добиться хоть каких-то положительных результатов в споре с Кремлем, и винить в провале она должна США. Об этом сообщает издание Sohu.

«Почти каждый премьер-министр Японии лично ездил в Россию, чтобы лоббировать возвращение этих островов. Тем не менее Кремль никогда не шел на компромисс, давая понять, что у него нет лишних земель», – пишут авторы китайского издания.

Аналитики подчеркивают, что Япония многократно предлагала России различные экономические стимулы в обмен на Курильские острова, но эти предложения не имели успеха. Основной причиной этого является наличие американских военных баз на японской территории.

Если Москва согласится передать острова, то, согласно японо-американскому договору о безопасности, американские войска будут размещены в этом стратегически важном регионе. Это создаст серьезные угрозы для безопасности России. По мнению китайских экспертов, потеря Курильских островов стала бы значительной угрозой для безопасности Дальнего Востока России. Таким образом, продолжение территориального спора с Японией выглядит бессмысленным, так как у Токио нет реальных шансов вернуть эти земли, пишет АБН24. Ранее сообщалось, что Путин жестко ответил на провокации и застал Японию врасплох.