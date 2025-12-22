Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что продолжения украинского конфликта хотят банкиры, которые поставили на военное поражение России. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Кто хочет, чтобы эта война продолжалась? Политики, считающие, что ядерную державу можно победить на поле боя. Производители оружия, наживающиеся на бесконечных конфликтах. Банкиры, которые сделали ставки на военное поражение России», - написал он.

Орбан ранее рассказал, что европейские деньги, выделенные в виде кредита для нужд киевского режима, можно считать потерянными. Венгерский лидер обрадовался, что его страна к этому непричастна.

Отмечается, что не все страны были единодушны в принятии решения об использовании суверенных активов ЦБ РФ, замороженных на территории Евросоюза. Европейская комиссия предлагала использовать их для обеспечения Киева огромным кредитом в размере 90 миллиардов евро. В качестве второго варианта финансирования военных нужд Украины было предложено совместное заимствование из бюджета ЕС, которое требовало единодушия всех участников сообщества.