Уиткофф охарактеризовал переговоры с Дмитриевым в США

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал проведенные с делегацией России в Майами двухдневные переговоры по урегулированию конфликта на Украине продуктивными и конструктивными.

Об этом он написал в соцсети X. США на переговорах, помимо Уткоффа представляли зять президента США и бизнесмен Джаред Кушнер, а также сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум. Россию - глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Уиткофф написал, что Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине, и Москва высоко ценит усилия и поддержку Вашингтона в разрешении конфликта и восстановлении глобальной безопасности.

Кирилл Дмитриев высказался о переговорах с Уиткоффом по Украине

20 и 21 декабря участвовал в переговорах по урегулированию на Украине в Майами. После встречи он написал: "В следующий раз в Москве". По словам главы РФПИ, дискуссии в первый день переговоров были конструктивными. После второго раунда переговоров российский спецпредставитель отметил, что "разжигатели войны" не смогли помешать урегулированию украинского конфликта.