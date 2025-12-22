Депутаты устроили драку на заседании по бюджету

Депутаты правящей в Турции Партии справедливости и развития и представители оппозиционной Республиканской народной партии устроили драку в ходе заседания, на котором обсуждался бюджет страны на следующий год. Об этом сообщил портал Haberler.

Сперва состоялось голосование, результатом которого стал рост напряжения между парламентариями. Стороны начали словесную перепалку, которая в дальнейшем переросла в драку.

В бой вмешались другие депутаты, которым и удалось его остановить. В итоге законопроект о бюджете был принят.

