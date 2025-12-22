AP: Трамп полагается на Джареда Кушнера в сложных вопросах на переговорах
Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер принимает всё более активное участие в сложных дипломатических процессах, включая обсуждение перемирия в секторе Газа и диалог с Россией.
Как сообщает Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме, команда американского лидера уверена, что опыт Кушнера эффективно дополняет работу специального посланника Стива Уиткоффа.
Американские чиновники отмечают, что тандем представителей США использует разные стили переговоров: если Уиткоффа иногда воспринимают как излишне уступчивого, то Кушнера считают прагматичным переговорщиком, способным добиваться конкретных договорённостей.
Тем не менее деятельность зятя Трампа вызывает неоднозначную реакцию у западных дипломатов из-за его деловых интересов на Ближнем Востоке.
Ранее глава РФПИ, спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал конструктивными переговоры в Майами по Украине.