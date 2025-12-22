Лишь гарантии безопасности Киеву от Соединенных Штатов способны привести к миру, пишет Politico.

"Как бы Европе ни хотелось думать иначе, гарантии Вашингтона — единственный жизнеспособный путь к миру для Украины", — поделились своей точкой зрения авторы публикации.

В материале речь идет о том, что Европа даже не может развернуть свои многонациональные силы без материально-технической поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Накануне спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что представители Вашингтона и Киева обсудили в Майами мирный план хозяина Белого дома и гарантии безопасности.

Вместе с тем портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщал, что предложенные американской стороной опции по гарантиям безопасности Украины не будут вечно доступны для рассмотрения бывшей советской республикой.