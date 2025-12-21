Вэнс: администрация Трампа помогает пенсионерам вместо отправки денег Киеву

Администрация президента США Дональда Трампа предпочитает помогать американским пенсионерам вместо того, чтобы отправлять деньги на Украину.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Мы помогаем вышедшим на пенсию пожилым американцам, в том числе упраздняя налог на социальное страхование, потому что мы верим в необходимость отдать дань уважения вашим отцам и матерям, а не отправлять все их средства на Украину", - сказал Вэнс, выступая на конференции консервативной общественной организации Turning Point USA в штате Аризона.

3 декабря Трамп заявил, что США больше не расходуют собственные средства на помощь Украине, НАТО покупает у Вашингтона вооружения для поставок Киеву.