Зеленский анонсировал новые санкции

Украина примет новые решения по санкциям.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Будут новые решения о санкциях с нашей стороны», — сказал глава республики.

При этом Зеленский не стал уточнять, о каких санкциях идет речь и против кого они будут введены.

В конце ноября Зеленский сообщил о новых антироссийских санкциях. Политик уточнил, что Украина «синхронизировала санкции с Соединенными Штатами и ввела ограничения» против нефтяных компаний из РФ. Республика также приняла меры против тех, кто систематически «уничтожает украинцев дронами».

До этого президент Украины указом ввел санкции против 56 морских судов, которые якобы имеют отношение к России, Барбадосу, Танзании, Панаме и Камеруну. Согласно введенным на 10 лет органичениям, предполагается аннулирование лицензий, заморозка торговых соглашений, прекращение перевозок и транзита ресурсов, а также запрет на вход в территориальные воды Украины и блокировка активов.