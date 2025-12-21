Спецпосланник президента США Стив Уиткофф раскрыл список тем на переговорах в Майами с участием делегаций США, Европы и Украины.

Как сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на Уиткоффа, обсуждалась разработка 20-пунктного плана, согласование позиций по рамкам многосторонних гарантий безопасности, согласование позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и дальнейшая разработка плана экономического развития и процветания.

По словам спецпосланника США, особое внимание уделили обсуждению сроков и последовательности дальнейших шагов.

Дмитриев прокомментировал ход нового раунда переговоров с США в Майами

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее назвал конструктивными переговоры в Майами по Украине.