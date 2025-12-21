Ситуация, сложившаяся на Украине, — это уже не обычный политический кризис, а институциональный распад государства и утрата здравого смысла.

С такой оценкой в своем Telegram-канале выступил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Достаточно зафиксировать один факт: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины [Рустам Умеров] — ключевого органа, отвечающего за безопасность, оборону, координацию силовых структур и стратегические решения, — находится в Соединенных Штатах Америки и дает показания ФБР», — пояснил политик.

Он подчеркнул, что это одно из явлений, которое войдет в политическую историю как одно из самых абсурдных и разрушительных для страны. При этом, по его словам, в любой другой стране такая ситуация была бы поводом для немедленной отставки и последующего расследования, однако на Украине это пытаются показать в качестве нормальной практики.

«Последний президент Украины»: пророчество Жириновского сбывается «со страшной скоростью»

Ранее Дмитрук указал на то, что сменить режим президента Украины Владимира Зеленского с помощью выборов не получится.