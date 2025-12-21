Дмитриев прокомментировал ход нового раунда переговоров с США в Майами

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в воскресенье, 21 декабря, рассказал, что «разжигателям войны» не удалось помешать переговорам российских дипломатов с представителями администрации США в Майами по урегулированию конфликта на Украине.

© Вечерняя Москва

— Не смогли, не смогли. Все хорошо, — высказался Дмитриев.

Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста, передает ТАСС.

20 декабря Кирилл Дмитриев сообщил, что летит в Майами, в то время как «разжигатели войны» пытаются подорвать мирный план США по урегулированию украинского кризиса. Позднее он охарактеризовал переговоры со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером как «конструктивные».

21 декабря Дмитриев прибыл на площадку для переговоров по урегулированию украинского конфликта в Майами.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, инициатива проведения трехсторонней встречи с участием экспертов из России, США и с Украины не обсуждалась всерьез. Кроме того, он выразил уверенность, что предложения, которые европейские страны совместно с Киевом пытаются включить в американский мирный план, не способствуют достижению долгосрочного урегулирования конфликта.