Зеленский рассказал о предложении США о встрече с участием России

Зеленский рассказал о предложении США провести трехстороннюю встречу с участием России
Администрация президента США Дональда Трампа предложила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому устроить трехсторонние переговоры во Флориде, в которых бы приняли участие представители Украины и России.
Об этом сообщил сам глава Украины, его слова приводит Bloomberg.
Он также добавил, что сперва Вашингтон намерен отдельно встретиться с представителями российской стороны.
Президент Украины подчеркнул, что такой сценарий возможен, однако сперва следует понять результаты предварительного диалога между Киевом и Вашингтоном.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что большинство предложений ЕС и Киева по мирному соглашению, вероятно, не устроят Россию.