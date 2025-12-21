Стармер рассказал Трампу о планах "коалиции желающих" на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждалась ситуация на Украине, в том числе военные планы "коалиции желающих".

Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией британского премьера.

"Премьер-министр провел разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом сегодня днем. Лидеры начали с обсуждения войны на Украине. Премьер-министр рассказал о работе коалиции желающих по поддержанию любой мирной сделки и обеспечения справедливого и прочного прекращения боевых действий", - сказано в заявлении.

Кроме того, Стармер и Трамп обсудили ситуацию в секторе Газа. Также британский премьер рассказал американскому президенту о назначении послом Соединенного Королевства в Вашингтоне карьерного дипломата Кристиана Тернера.

"Лидеры пожелали друг другу счастливого Рождества", - сообщила канцелярия.

В России ответили на идею «коалиции желающих»

15 декабря Стармер, отвечая на вопросы глав комитетов Палаты общин (нижней палаты парламента), заявил, что "коалиция желающих" подготовила планы укрепления обороноспособности Украины и развертывания сил на ее территории в случае необходимости. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее указал, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на у