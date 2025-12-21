Орбан выступил с заявлением о продолжении конфликта на Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети X, что только наивные политики, оружейные производители и банкиры заинтересованы в продолжении украинского конфликта.

«Кто хочет, чтобы конфликт на Украине продолжался? Политики, которые считают, что ядерную державу можно победить на поле боя. Производители оружия, наживающиеся на бесконечных конфликтах. А также банкиры, которые сделали ставку на военное поражение России», — заявил венгерский премьер.

Премьер подчеркнул, что европейские страны заслуживают лучшего — им необходим мир.

Ранее Виктор Орбан, заявил, что если Европейский союз (ЕС) примет решение изъять российские замороженные активы для их последующей передачи Украине, то Брюссель таким образом объявит войну Москве.