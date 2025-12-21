Владимир Зеленский анонсировал увольнение нескольких глав обладминистраций во время вечернего видеообращения.

«На следующей неделе я ожидаю докладов о некоторых главах местных администраций, которых стоит заменить», — сообщил он.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что замглавы офиса президента Украины Олега Татарова увольняют.

Также Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака.

* Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.