Лукашенко рассказал о вступлении Узбекистана в ЕАЭС

ЕАЭС был бы рад видеть Узбекистан членом организации. Об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает РИА Новости.

Саммит ЕАЭС открылся сегодня в Санкт-Петербурге. В ходе заседания белорусский лидер обратился к представителям Узбекистана.

«Что греха таить? Рады будем видеть Узбекистан со временем полноправным членом ЕАЭС. Вы движетесь в этом направлении, многое делаете для этого. Было бы неплохо, если бы Узбекистан присоединился к нашей семье», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что Узбекистану будут всегда рады.

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев участвует в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя и неформальной встрече глав государств СНГ.

Узбекистан заявил о намерении расширять сотрудничество с ЕАЭС

Ранее Лукашенко заявил, что ВВП Евразийского союза вырос на 11%, экономические показатели «сохраняют положительный тренд».