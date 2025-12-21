Лукашенко рассказал о вступлении Узбекистана в ЕАЭС

Майк Габриелян

ЕАЭС был бы рад видеть Узбекистан членом организации. Об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает РИА Новости.

Саммит ЕАЭС открылся сегодня в Санкт-Петербурге. В ходе заседания белорусский лидер обратился к представителям Узбекистана.

«Что греха таить? Рады будем видеть Узбекистан со временем полноправным членом ЕАЭС. Вы движетесь в этом направлении, многое делаете для этого. Было бы неплохо, если бы Узбекистан присоединился к нашей семье», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что Узбекистану будут всегда рады.

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев участвует в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя и неформальной встрече глав государств СНГ.

Ранее Лукашенко заявил, что ВВП Евразийского союза вырос на 11%, экономические показатели «сохраняют положительный тренд».