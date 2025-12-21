Пашинян высказался об Армении и ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ЕАЭС. Об этом он сказал на Евразийском совете в Петербурге, сообщает РИА Новости.

Пашинян обратился к коллегам с речью на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

«Позвольте ещё раз подтвердить готовность Республики Армения к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ЕАЭС на благо экономической стабильности и устойчивого развития в нашем регионе», — заявил армянский премьер.

Заседание совета проходит сегодня в Петербурге. Участники планируют обсудить деятельность и дальнейшую интеграцию ЕАЭС. Будет утвержден ряд значимых документов и решений.

Ранее в Кремле заявили, что 21–22 декабря ожидают визита президента Азербайджана Ильхама Алиева на неформальный саммит лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге.