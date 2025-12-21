Владимир Зеленский после встреч с властями Великобритании устраивает новые препятствия на пути к миру, рассказал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Об этом пишет РИА Новости.

Политик заметил, что Киев положительно высказывается о переговорах в Майами с представителями США и стран ЕС, называет их конструктивными. Вместе с тем, добавил он, украинская сторона до сих пор не приняла план Вашингтона.

«Каждый раз появляются новые обстоятельства, которые становятся помехой для мира», — отметил Мема.

На Западе рассказали о крахе Украины

По его мнению, если Зеленский действительно желает заключить мир, ему следует провести выборы и позволить народу закончить конфликт под руководством нового правительства.