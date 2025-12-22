Власти США получили ордер на изъятие перехваченного танкера

Власти США получили ордер на изъятие перехваченного Береговой охраной США танкера Bella 1 в Карибском море. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

По данным NYT, американские власти запросили ордер из-за того, что танкер до этого использовался для торговли иранской нефтью, а не из-за его связей с Венесуэлой. Bella 1 внесли в санкционный список США в 2024 году в рамках мер по противодействию финансированию правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы).

Накануне сообщалось, что экипаж танкера с нефтью был насильственно похищен Соединенными Штатами в международных водах. Венесуэла назвала произошедшее вопиющим нарушением международного права