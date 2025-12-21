Чиновники Североатлантического альянса не верят своей собственной пропаганде о российской угрозе, рассказал ирландский журналист Чей Боуз. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в 2025 году многие главы государств и правительств стран, входящих в НАТО, а также генсек блока Марк Рютте сделали ряд резких заявлений о мнимой угрозе со стороны РФ, призвали уделять повышенное внимание вопросам безопасности, развивать оборонную промышленность.

«Если бы НАТО действительно верила собственной пропаганде о том, что Россия собирается атаковать Европу, она бы никогда не собрало целую эскадрилью F35 в месте, легко уничтожаемом одной ракетой, тем более на виду у российских спутников», — отметил Боуз.

По его мнению, заявления альянса являются «ничем иным как театрализованным представлением».

Ранее сообщалось, что в последние годы альянс стал активно размещать F35 на базах по соседству с Россией.

Так, 30 истребителей F-35 и 2 самолета-заправщика были замечены в 2020 году на взлетно-посадочной полосе на базе ВВС Эйлсон на Аляске, близ Полярного круга.

В 2021 году Вашингтон объявил о размещении в Европе первой эскадрильи своих новейших истребителей 5-го поколения F-35A. В Пентагоне уточнили, что на 12 авиабазах европейских стран НАТО будет размещено не менее 450 истребителей-невидимок F-35.

В начале февраля 2023 года издание Military Watch опубликовало новость о переброске американцами F-35 на авиабазу Туле в Гренландии, самую северную базу Пентагона.

В 2024-2025 годах массмедиа неоднократно заявляли о полетах самолетов этого типа вблизи российских границ. По словам авторов публикаций, США использовали истребители для разведки и провокаций.