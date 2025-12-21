В файлах по делу Эпштейна заметили бумажку со словами русской колыбельной

В файлах по делу Эпштейна заметили бумажку со словами «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю». Документы были опубликованы на Министерства юстиции США.

Строчки из русской колыбельной написаны латиницей — Báhyue báhyushki bahyúe / Neh lahzshi̇́sya na krahyúe. Уточняется, что больше информации об этой записи нет, неизвестно также, кто ее сделал.

Суд в Нью-Йорке разрешил раскрыть дополнительные материалы по делу Эпштейна

Ранее Министерство юстиций США обнародовало часть материалов дела скандально известного финансиста Джеффи Эпштейна. Отмечается, что в связи с установленным Конгрессом сроком были предприняты все разумные усилия для проверки и редактирования личной информации, касающейся жертв.