Стало известно, кто в США выступает за конфликт с Венесуэлой

Госсекретарь США Марко Рубио является движущей силой наращивания военной мощи Соединенных Штатов против Венесуэлы, пишет обозреватель Карен Деянг в статье для Washington Post.

По ее данным, на протяжении нескольких месяцев Рубио неустанно работал над тем, чтобы довести кризис на Карибах до военного сценария.

Вместе с тем, чиновнику пока не удалось убедить президента США Дональда Трампа в необходимости применить военную силу против Венесуэлы.

Автор статьи уточнила, что ряд источников придерживается противоположной точки зрения. Они полагают, что американский лидер выступает за решение вопроса с республикой военный путем, а Рубио, напротив, пытается его отговорить.

Политолог Алексей Пилько заметил, в свою очередь, что Рубио, «педалирующий» агрессию против Венесуэлы, таким образом прокладывает себе путь в президентское кресло.

По его данным, госсекретарь — «вообще не трампист, а закоренелый неоконсерватор», причём пользующийся уважением как у сторонников, так и противников Трампа среди республиканцев.

Ранее Трамп сообщил, что настаивает на возвращении «украденных» у США правительством Венесуэлы активов.

По мнению экспертов, американский президент желал напомнить, что ранее в республике работали такие нефтяные и нефтесервисные компании, как Chevron, Exxon, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger, Weatherford International и Baker Hughes.

Тогдашний президент Венесуэлы Уго Чавес национализировал их активы и передал контрольный пакет акций госкомпании компании Petróleos de Venezuela.