Лукашенко приехал на встречу лидеров ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал на неформальную встречу лидеров Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в Петербурге. Об этом сообщает БелТА.

В аэропорту белорусского лидера встретили представители российской делегации. На кадрах можно заметить, что Лукашенко пожал руку каждому из них и перекинулся парой слов.

После этого глава Белоруссии отправился на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. На данный момент проходят переговоры лидеров в узком формате.

В ходе приветственного слова Путин поблагодарил Лукашенко за теплые слова о двусторонних взаимоотношениях между государствами и ту поддержку, которую Белоруссия оказывает российской стороне в данном вопросе.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер проведет две встречи перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и саммитом Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге.